L’année 2021: «On ne peut plus se mettre des œillères et faire comme on a toujours fait»

La crise sanitaire, la relance, le climat : 2021 sera importante. Est-ce l’année d’Ecolo ?

Philippe Henry. C’est en tout cas l’année où l’écologie est de plus en plus au cœur des politiques, ce qui est notre priorité absolue à nous, ministres écologistes. Mais objectivement, ce sont les enjeux qui sont toujours plus urgents et ils vont rester présents au minimum une voire plusieurs décennies.