Casting pour le prochain film des frères Dardenne

La plus grande discrétion entoure toujours le tournage d’un film des frères Dardenne. Deux ans après Le jeune Ahmed, les frères tourneront leur douzième long-métrage cet été. Ils sont à la recherche des profils suivants pour les rôles principaux : un jeune garçon noir (Afrique subsaharienne) âgé de 11/13 ans et une jeune fille noire (Afrique subsaharienne) âgée de 15/17 ans. Envoyez les candidatures à torietlokita@lesfilmsdufleuve.be avec une brève présentation (max 10 lignes), les nom, prénom, date de naissance et taille, une photo du visage et une photo en pied, les coordonnées (adresse et numéro de téléphone) d’un parent/représentant légal de l’enfant. Aucune expérience artistique préalable n’est nécessaire.