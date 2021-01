Anouar Ait El Hadj (Anderlecht): «J’ai reçu un don, à moi de bien l’utiliser»

Dans une carrière, il y a des « momentum ». Des opportunités en or qu’il convient de saisir. À 18 ans, Anouar Ait El Hadj vit un moment important. Percy Tau reparti à Brighton, Yari Verschaeren blessé et Michel Vlap en méforme, c’est au Bruxellois que Vincent Kompany a confié le poste de numéro dix à Louvain. Une performance satisfaisante et quelques gestes techniques dignes de ce nom qui augurent de bonnes choses pour le futur.