E5 Mode - Trois candidats repreneurs d'E5 Mode encore en lice (3)

Ces trois candidats sont le groupe textile De Sutter, Colruyt Group et le danois BTX.

C'est De Sutter qui serait prêt à reprendre le plus de travailleurs. Cette entreprise familiale ambitionne une reprise quasi complète d'E5 Mode et conserverait pour ce faire 90% du personnel, aux mêmes conditions.

Colruyt Group, qui a la chaîne de magasins ZEB dans son portefeuille, est pour sa part intéressé par 16 magasins et 20 travailleurs. Mais les travailleurs licenciés pourraient retrouver de l'embauche dans d'autres filiales du groupe de distribution, qui compte pas mal d'emplois vacants.

Enfin, l'entreprise danoise BTX veut conserver 27 magasins et 100 collaborateurs.

Dans les rangs syndicaux, la préférence va clairement à la proposition de la famille De Sutter, qui sauvegarderait plus d'emplois. On se dit également soulagé que l'entrepreneur néerlandais Lex Hes ne soit plus dans la course. L'homme est controversé et les syndicats craignaient un scénario "à la Mega World" (qui avait repris Blokker avant d'être déclaré en faillite à son tour fin 2020).