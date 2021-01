Netflix au secours du «Napoléon» d’Abel Gance

La plateforme de streaming à plus de 195 millions d’abonnés dans 190 pays devient mécène de la Cinémathèque française et soutient pour la première fois la reconstruction d’un des chefs-d’œuvre du patrimoine cinématographique, Napoléon, d’Abel Gance. L’ambition est de reconstituer la version la plus aboutie et la plus proche de l’œuvre originale de 1927, à partir de la version légendaire « Apollo ». Netflix apporte ainsi une aide notable à ce projet d’ampleur qui devrait être achevé fin 2021 pour le bicentenaire de la mort de l’Empereur. Ce partenariat s’inscrit dans une volonté de préservation et de rayonnement du patrimoine cinématographique français et international.