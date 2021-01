Plans de vaccination: tout ce qu’il faut savoir sur la stratégie à Bruxelles et en Wallonie

La Wallonie et Bruxelles ont levé le voile ce jeudi sur la manière dont la campagne de vaccination va se poursuivre dans les semaines à venir.

Celle-ci se déroule à un rythme plutôt soutenu puisque le 22 janvier prochain, tous les résidents des maisons de repos et environ un tiers du personnel qui le souhaitaient auront reçu leur première dose en Wallonie. Ce lundi, les trois Régions du pays entament la phase de vaccination du personnel hospitalier. Elle sera suivie par la vaccination des autres collectivités de soin (centres d’hébergement de personnes présentant un handicap…). Ce sera à partir du 25 janvier en Wallonie et une semaine plus tard à Bruxelles.