Renaud Van Ruymbeke: «Dubaï, c’est aujourd’hui le paradis des paradis fiscaux. (...) L’Europe doit faire le ménage et ensuite exporter son modèle. Mais pour cela, il faudrait une volonté politique forte et on ne la voit pas. Or, c’est le moment ou jamais: les Etats connaissent des déficits énormes et avec la pandémie, les choses se sont aggravées. (...) Mais je ne comprends pas que les Etats n’aillent pas chercher cet argent.» - AFP.