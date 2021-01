Une BD inédite sur la (courte) vie d’Isaïe Tasumbu Tawosa devenu Lumumba

Mon père était un activiste lumumbiste et présidait la section du MNC à Kisangani, Stanleyville à l’époque. Ma mère encadrait les femmes nationalistes du parti de Lumumba, le Mouvement national congolais (MNC). Et ma tante paternelle, qui était la présidente des femmes nationalistes de Stanleyville, est décédée de manière tragique », entame Asimba Bathy.

L’histoire de Lumumba et de l’indépendance, il la connaît bien pour l’avoir vécue de très près quand il était jeune. « Avec les événements de 1964 à Stanleyville, ma famille a dû fuir la ville et abandonner tout ce qu’elle avait. Nous étions douze et avons vécu trois ans dans la forêt. Nous avons tous survécu mais c’était terrible ».