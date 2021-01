Le Standard pourra transférer définitivement Klauss au terme de son prêt: voici le montant de l’option d’achat comprise dans l’accord avec Hoffenheim

C’était dans l’air depuis quelques jours, cela semblait se confirmer lundi face à Waasland-Beveren, lorsque le Brésilien était en tribunes pour assister à cette victoire, et c’est désormais officiel. L’attaquant João Klauss est prêté pour un an et demi au club liégeois, en provenance du club allemand d’Hoffenheim. Mais le Brésilien pourrait rester plus longtemps en bord de Meuse…