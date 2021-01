La pandémie pourrait accélérer les ventes de voitures électrifiées

Sur les panneaux d’affichage, à la télévision, en radio, sur le Net et au fil des pages de journaux… Difficile de passer en ce moment à côté des publicités pour voitures. Car même si la grand-messe de l’auto a été annulée cette année, les traditionnelles conditions salon restent au programme dans les concessions. Mais toute cette communication n’est pas exclusivement centrée sur les promotions de saison. Elle fait autant la part belle aux modèles électrifiés des marques. Pourtant, les hybrides et encore plus les 100 % électriques ne constituent encore qu’une part assez modeste des ventes autos en Belgique, malgré une belle progression en 2020. Selon la Febiac, les premières ne représentaient que 10,9 % du marché du neuf l’an dernier (contre 4,7 en 2019) et les secondes, 3,5 % (contre 1,6 %), soit, à deux, un total de 62.158 immatriculations sur un total de 431.491.