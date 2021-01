Coronavirus: face aux variants, la course contre la montre est enclenchée

Un tournant. Depuis un an, l’épidémie de covid tourmente le monde au gré de ses vagues successives qui s’abattent avec plus ou moins de force selon les pays et les régions. Mais en ce début d’année, la crise sanitaire connaît un nouvel épisode… bien plus inquiétant encore. La propagation de variants est au cœur des préoccupations des dirigeants mondiaux. Ces mutations potentiellement plus contagieuses font craindre une explosion de l’épidémie dans l’épidémie. Ce jeudi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a convoqué son comité d’urgence deux semaines plus tôt que prévu pour faire discuter de ces variants déjà largement diffusés à l’échelle mondiale : une cinquantaine de pays ont déjà enregistré le variant britannique et une vingtaine le sud-africain. Les recommandations de l’OMS sont attendues, notamment en Belgique où la traque de ces minuscules et imparfaites répliques du virus est lancée.

