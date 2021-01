Catherine Fonck: «Il faut absolument éviter un scénario à l’anglaise»

Il ne faut pas se rater, ce vaccin c’est notre chance à tous » a rappelé Catherine Fonck sur Jeudi en Prime (RTBF). « Il s’agit d être le plus efficace possible. Le plan de vaccination a commencé avec un peu de retard, c’est un peu un raté. »

Pour la députée fédérale (CDH), il faut que la Belgique accélère sa stratégie de vaccination alors que les dernières analyses montrent la présence de plus en plus importante de la souche britannique en Belgique. « Il faut absolument éviter un scénario à l’anglaise, et vacciner les plus de 65 ans à la maison, et donc vacciner encore plus vite. La perspective, c’est de gagner contre le virus, et gagner contre le virus c’est le vaccin. L’objectif doit être de vacciner le maximum de personnes fragiles le plus vite possible. »