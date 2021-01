Les ministres Ecolo wallons: «Le changement est incontournable»

Céline Tellier et Philippe Henry, les ministres Ecolo au gouvernement wallon, se sentent portés par l’air du temps. La transition est partout à l’ordre du jour. Mais ils restent « vigilants ».

«Les priorités pour lesquelles Ecolo est impliqué dans une majorité en Wallonie n’ont jamais été autant au cœur de l’actualité, des projets et des réalisations.» - Pierre-Yves Thienpont.

La décennie qui s’est ouverte ce 1er janvier 2021 doit être celle de l’accélération pour réussir la transition écologique et solidaire », écrivaient récemment les coprésidents d’Ecolo, Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet, dans une lettre adressée aux Belges. Message reçu cinq sur cinq à Namur. A tout le moins par les deux ministres verts de l’attelage PS-MR-Ecolo emmené par Elio Di Rupo. Pour Céline Tellier (environnement, nature) et Philippe Henry (énergie, climat, mobilité), l’année qui s’ouvre sera « tout à fait essentielle pour la législature ».