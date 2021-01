Alors qu’il n’a pas encore joué la moindre minute, William Balikwisha attend son tour au Standard

Avant d’être prié de quitter Sclessin, emporté par une vague de mauvais résultats et la fronde populaire, Philippe Montanier avait tout essayé, ou presque, changeant de système de jeu et de joueurs sans jamais parvenir à trouver la formule. Le chiffre est révélateur : jusqu’ici, championnat et campagne d’Europa League confondus, ce sont, en 29 sorties, 26 joueurs de champ auquel il a été fait appel, c’est-à-dire à l’ensemble de l’effectif sauf Moussa Sissako (20 ans) et William Balikwisha (21), les deux derniers à ne compter aucune minute de jeu.