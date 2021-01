Réouverture des Fagnes ce week-end

Depuis le début des vacances d’hiver, les Fagnes ont été interdites d’accès, après avoir été prises d’assaut par de nombreux touristes venus profiter de la neige et des paysages.

Alors que le plateau fagnard a été interdit d’accès deux week-ends d’affilée pour éviter l’affluence de touristes rencontrée durant les vacances scolaires, les Hautes Fagnes seront rouvertes à la circulation ce week-end.

Jean-Paul Bastin, bourgmestre de Malmedy (CDH) l’a annoncé dans l’émission de La Première « CQFD » ce jeudi. « On va voir comment ça se passe en optimisant le stationnement, mais aussi – c’est paradoxal – en invitant les gens à ne pas venir sur place. »

« La surfréquentation que l’on connaît est liée au confinement, depuis plusieurs mois, on a des phénomènes de tourisme de masse, et ici à des niveaux qu’on n’avait jamais connus. On peut gérer 2 ou 3000 voitures mais pas 5 ou 10.000 », a-t-il expliqué.