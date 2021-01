Pro League: Courtrai dément un éventuel départ de son entraîneur Yves Vanderhaeghe

Le club de Jupiler Pro League réagit aux écrits de plusieurs médias annonçant le départ de l’ancien Diable Rouge à l’issue de la saison affirmant même que son successeur était déjà connu.

«Courtrai a pris connaissance avec étonnement des articles annonçant un possible départ de notre entraîneur Yves Vanderhaeghe», a écrit le club flandrien dans son communiqué. «Cette information tombe du ciel et n’est manifestement pas juste. Le club veut se concentrer pleinement sur les importantes rencontres de championnat et de Coupe qui nous attendent. Il n’y a aucune discussions et encore moins d’accord pour ce qui concerne le poste d’entraîneur pour la saison prochaine».

Courtrai occupe la 9e place dans le championnat de Belgique avec 29 points après 20 journées de compétition. Les Courtraisiens doivent se déplacer à Ostende samedi.