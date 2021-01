Hockey: les Red Lions veulent tendre vers la perfection

À un peu plus de 6 mois de l’échéance olympique, Shane McLeod emmène, ce samedi, son groupe de 23 joueurs aux Îles Canaries pour entamer la dernière ligne droite de leur préparation. Au Japon, les numéros 1 mondiaux n’auront qu’une seule et unique ambition : la médaille d’or. Après le titre mondial (2018) et le sacre européen (2019), les Red Lions rêvent de réaliser un triplé historique pour écrire définitivement la légende du hockey mondial. Durant plus de 2 semaines, ils travailleront d’arrache-pied dans les magnifiques installations de Las Palmas avant de rejoindre Valence pour disputer 2 rencontres de Pro League face à l’Espagne. Les objectifs de ce stage hivernal sont clairs : augmenter encore leur niveau de jeu et gagner toujours plus en constance afin de conserver leur avance sur leurs rivaux à l’échelle mondiale.