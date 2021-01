Brexit - Le Brexit réduit d'un quart les exportations en chimie et pharma vers le Royaume-Uni

Les exportations du secteur de la chimie et de la pharmacie vers le Royaume-Uni affichent une baisse de 23% au cours des neuf premiers mois de 2020. C'est ce qu'il ressort d'une analyse d'essenscia, qui se base sur les chiffres de la Banque nationale belge. L'impact du Brexit est bel et bien considérable, estime la fédération sectorielle. En 2019, les exportations avaient déjà baissé de 10%.

L'accord de commerce et de coopération de dernière minute entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui est entré en vigueur provisoirement le 1er janvier, a permis d'éviter le scénario redouté d'un "no deal" qui aurait entraîné des tarifs douaniers sur les produits belges exportés sur le marché britannique. "Néanmoins, les dommages économiques causés aux produits chimiques et pharmaceutiques - qui pèsent un tiers du total des exportations belges - sont déjà considérables", souligne essenscia.

En 2015, l'année précédant le référendum sur le Brexit, le Royaume-Uni représentait encore 7,5% des exportations totales du secteur chimique et pharmaceutique belge. L'année dernière, cette part est tombée à 4,7%. Les produits chimiques et pharmaceutiques représentent toujours 23,8% de tous les biens belges exportés outre-Manche, mais en 2015, ce pourcentage était encore de 28%.