Acheter sa voiture à l’étranger : la bonne affaire assurée ?

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau véhicule, l’idée vous a peut-être effleuré l’esprit : et si la perle rare se trouvait de l’autre côté de la frontière ? Multiplications des offres en ligne, réglementation européenne assouplie, acheter sa voiture à l’étranger est aujourd’hui moins compliqué que ça n’en a l’air. Et c’est souvent avantageux : on profite d’un choix plus vaste de modèles et de prix plus attractifs. Mais pour que le jeu en vaille la chandelle, quelques démarches administratives et logistiques sont à prendre en compte dans les calculs. Lesquelles ? On fait le point.