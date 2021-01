Coronavirus: Sciensano a mesuré l’impact des vacances de Noël

Les vacances de Noël-Nouvel An commencent à s’éloigner et donc on a petit à petit une meilleure idée sur l’évolution réelle de la contamination dans le pays en dehors du contexte particulier de ces vacances », a annoncé Yves Van Laethem lors du point presse de ce vendredi matin.

« Les chiffres de nouvelles contaminations qui ont augmenté récemment semblent se stabiliser et n’augmentent pas de manière aussi importante que dans certains des pays qui nous sont proches. »

Pour le porte-parole interfédéral, « une partie conséquente de l’augmentation des chiffres était liée aux effets de retour des vacances. Le nombre de tests, qui a nettement augmenté, semble lui aussi se stabiliser, et le pourcentage de tests positifs continue de diminuer légèrement. Les hospitalisations diminuent aussi mais de manière plus modérée et lente que dans les semaines précédentes, c’est un point important qu’il faudra suivre. »