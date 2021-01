Pour leur premier match sans James Harden, parti la veille à Brooklyn, les Houston Rockets sont allés l’emporter à San Antonio 109 à 105 lors des matches disputés jeudi dans le championnat professionnel nord-américain de basket (NBA), grâce notamment à un excellent Christian Wood, auteur de 27 points et 15 rebonds.

Sterling Brown (23 pts) et Jae’Sean Tate (13 pts et 10 passes décisives) ont également contribué à la victoire des Rockets, qui doivent désormais faire sans le MVP de la saison 2017/2018, transféré dans un échange de joueurs impliquant également les Indiana Pacers et les Cleveland Cavaliers.

Chez les Nets, Harden rejoint deux autres superstars en la personne de Kevin Durant et Kyrie Irving, pour former un «Big Three» dévastateur sur le papier.