Cyclisme: Florian Vermeersch veut confirmer en 2021 avec l’équipe Lotto Soudal

Après une première année chez les professionnels en 2020, Florian Vermeersch espère confirmer les espoirs placés en lui en 2021. «L’équipe ne me met pas la pression mais je me fixe moi-même la barre haut. Je veux participer aux finales des classiques», a précisé le coureur de Lotto Soudal.

4e du Brussels Cycling Classic, 9e du classement général du BinckBank Tour et 13e de Gand-Wevelgem, Florian Vermeersch, 21 ans, a été une des révélations de la saison 2020 du côté de Lotto Soudal. «Je ne m’attendais pas à faire de tels résultats lors de ma première année chez les professionnels», a réagi Vermeersch. «Normalement, je devais rouler six mois chez les espoirs puis passer chez les professionnels mais le virus en a décidé autrement et j’ai roulé toute la saison chez les pros.»