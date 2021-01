Dopage: quatre ans et 10 mois de prison pour le médecin allemand Mark Schmidt dans l’affaire Aderlass

Le tribunal de Munich a reconnu coupable et condamné vendredi le Docteur Mark Schmidt à quatre ans et dix mois de prison pour pratiques dopantes, ainsi qu’à une interdiction d’exercer pendant trois ans.

L’accusation de ce plus grand procès de dopage en Allemagne avait requis vendredi cinq ans et six mois de prison à l’encontre du principal accusé de l’affaire de dopage sanguin dite «Aderlass».

Le procureur Kai Gräber a en outre réclamé une interdiction d’exercer la médecine de cinq années. La cour a également reconnu coupable ses quatre complices. Les infractions aux règles anti-dopages sont criminalisées en Allemagne depuis 2015.

Le médecin allemand, soupçonné d’être la tête pensante d’un vaste réseau de dopage sanguin international démantelé en février 2019, dans le cadre de l’opération «Aderlass», a été jugé avec quatre de ses complices.