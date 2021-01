Rallye : la rupture entre Neuville et Gilsoul était à craindre, mais pas maintenant !

Le Mondial des rallyes 2021 n’a pas encore commencé – ce sera la semaine prochaine, au Monte-Carlo – que Thierry Neuville y a déjà fait retentir la première bombe en annonçant son divorce d’avec Nicolas Gilsoul ! Une bombe à retardement, en fait, tant on sait que la bonne relation entre les deux hommes était avant tout de façade. Depuis de nombreuses années déjà, on avait compris que le duo fonctionnait comme deux collègues de travail, certes assis de manière rapprochée dans le même bureau, mais sans pour autant y partager leur passion avec intensité. Pas de méprise : leur relation était bonne. Mais ne recelait pas la moindre chaleur, la moindre connivence, en dépit de la bonne image que l’un et l’autre tentaient tant bien que mal de lui donner.