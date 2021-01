Les gagnants

Les variants

Nos experts chéris n’ont plus que ce mot-là à la bouche : les variants. On n’évoque presque plus le virus, mais bien ses petits frères, vagues cousins ou lointains jumeaux qui envahissent la planète. Sur la photo de famille, il y a la branche sud-africaine et la brésilienne. Mais surtout la souche anglaise avec sa drôle de coiffure jaune en pétard, si vous voyez ce qu’on veut dire. Et dire que le Brexit devait nous éloigner du Royaume-Uni.

Les frites