«Wind of change», une chanson inspirante pour Petra De Sutter

Ce n’est pas un texte ou un livre, mais une chanson inspirante que cette femme qui a tant lu nous recommande : « Wind of change » des Scorpions. « Cette chanson est sortie vers le moment où le Mur de Berlin est tombé. Elle parle de l’espoir, de l’élément positif du changement. C’est un sentiment que j’aimerais qu’on puisse apporter dans ces temps difficiles et négatifs. Convaincre qu’il y aura un monde post-covid, que des changements se feront, espérons-le, pour le mieux et que nous aurons appris à faire des choses différemment. On sortira de cette crise, cela peut prendre des années, mais on va en sortir et on sera plus forts après. Cette image d’espoir et d’avenir liés au changement est dans cette chanson – “Le futur est dans l’air, on peut le sentir partout, prends-moi dans la magie de ce moment”… »

The wind of change (Scorpions)