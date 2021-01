Coupe du monde des clubs: Auckland City déclare forfait à cause du coronavirus

La FIFA a précisé qu’elle avait tenu une réunion avec le club, la fédération néo-zélandaise de football et la fédération océanique de football mais qu’elle n’avait pas abouti sur une solution.

«Les exigences des autorités néo-zélandaises en matière d’isolement et de quarantaine ne relèvent pas de la compétence de la FIFA, et il n’a donc pas été possible de trouver une solution», a précisé l’instance du football international dans son communiqué.

Le club neuf fois champion de la Ligue des Champions d’Océanie devait affronter le club qatarien d’Al-Duhail, où évolue Edmilson Junior, qui est ainsi directement qualifié pour la phase finale.