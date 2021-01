Ça, c’est bien la Belgique : des personnages très connus au nord du pays sont de totales découvertes pour le sud. La preuve par Petra De Sutter, la vice-Première ministre Groen au fédéral, dont l’histoire nous dit à tous : « soyez vous-même » et « il y a plusieurs vies dans la vie ».

ENTRETIEN

Petra De Sutter est aujourd’hui vice-Première ministre et ministre des Entreprises publiques. Groen. Ce qu’elle a apprécié par-dessus tout lors de cette nomination, c’est que personne, même dans la presse, n’a évoqué son « autre » caractéristique : transgenre. Car à 57 ans, cette femme politique est bien plus que « ça » et elle a aimé l’idée de le faire découvrir aux francophones.

Vous ne seriez pas devenue ce que vous êtes si…