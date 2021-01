Premier League: Bruno Fernandes élu Joueur du mois pour la 4e fois sur une année civile, un record

Fernandes, 26 ans, est arrivé fin janvier 2020 à Manchester United. Dès le mois de février, il s’adjugeait un premier trophée de Joueur du mois. Une performance répétée aussi en juin et novembre avant, donc, une nouvelle récompense en décembre. Il fait ainsi mieux qu’Ashley Young (2008) et Harry Kane (2017), trois fois récompensés en un an. Notons que Sergio Agüero détient le record absolu avec sept récompenses glanées depuis son arrivée à Manchester City en 2011.

Au cours du dernier mois de 2020, le Portugais a inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives. «Marquer et servir tes équipiers est parfait», a déclaré Fernandes sur le site de la Premier League. «Je veux récolter d’autres trophées et récompenses, mais je suis très heureux d’écrire l’histoire.»