Le taux d'emploi au plus bas depuis le début de la crise sanitaire (Statbel)

Le taux d'emploi avait augmenté en septembre et octobre, mais il connaît désormais une nouvelle baisse. Ce sont surtout les jeunes travailleurs qui trinquent, là où le taux d'emploi des plus de 55 ans affiche une légère hausse. La proportion de personnes disposant d'un emploi diminue partout, mais plus fortement en Flandre. En novembre, ce taux est estimé à 60% à Bruxelles, 72,5% en Flandre et 63,5% en Wallonie

Le taux de chômage reste quant à lui élevé, à 6,2%. Il est stable depuis le mois de septembre, après avoir atteint 6,9% en août. En novembre 2019, le taux de chômage était de 5,1%.

Entre octobre et novembre 2020, le taux de chômage n'a augmenté qu'en Flandre. A Bruxelles et en Wallonie, Statbel enregistre une baisse. Le taux de chômage est estimé en novembre à 12% à Bruxelles, 3,9% en Flandre et 8,7% en Wallonie.