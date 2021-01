Deux grands retours pour le déplacement au Cercle de Bruges? Voici les dernières nouvelles du noyau du Standard

Après une fin d’année 2020 calamiteuse, le Standard s’est ressaisi en ce début d’année. Mbaye Leye a pris la succession de Philippe Montanier, ce qui semble avoir provoqué un déclic dans les esprits liégeois. Suffisant pour battre Waasland-Beveren lors de la reprise et, donc, se relancer dans ce championnat. Désormais, les Rouches doivent enchaîner, à commencer par ce dimanche, au Cercle de Bruges.

À deux jours de cette rencontre, l’entraîneur principautaire a fait le point sur les différents absents de son groupe. « On attend un peu avant d’être sûrs. Collins Fai est déjà out. Boljevic aussi, il a des douleurs au genou. Pour Cimirot, qui avait le Covid, on attend d’avoir les résultats de ses tests. Et, concernant Laifis, je dois voir avec le médecin. Il a été en quarantaine pendant une semaine à Chypre, puis une semaine en Belgique. On doit donc voir si, médicalement, il peut revenir. »