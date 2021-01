Les poches des Livres du Soir

Dans les eaux profondes ***

Akira Mizubayashi

Compilation de courts essais de qualité littéraire dont la somme représente une analyse érudite, multiculturelle et édifiante de divers aspects de la culture japonaise et de la crise inquiétante que traverse le Japon tant du point de vue démocratique que du vivre ensemble. Par des biais aussi divers que la grammaire, l’obéissance à la hiérarchie, des souvenirs de bains ou de paternité, l’auteur interroge la faillite du débat nippon et une impossible « communalité ».

Arléa, 272 p., 10 €

La fin du monde, voilà le salut ***

Arthur Schopenhauer