Merveille Bokadi est heureux de la nomination de Mbaye Leye au Standard: «La relation est bien plus facile, il est proche de chaque joueur»

Après une fin d’année 2020 calamiteuse, le Standard s’est ressaisi en ce début d’année. Mbaye Leye a pris la succession de Philippe Montanier, ce qui semble avoir provoqué un déclic dans les esprits liégeois. Suffisant pour battre Waasland-Beveren lors de la reprise et, donc, se relancer dans ce championnat. Désormais, les Rouches doivent enchaîner, à commencer par ce dimanche, au Cercle de Bruges.

À deux jours de cette rencontre, le défenseur central Merveille Bokadi a fait le point sur sa saison, plutôt réussie jusque maintenant. La preuve en est, celui qui s’est véritablement imposé dans l’axe de la défense liégeoise est l’un des quatre Rouches à avoir obtenu des points au Soulier d’Or. « Après les moments difficiles que j’ai passés, ça fait plaisir d’entendre ça. Ça me donne encore plus envie de me surpasser pour passer un cap. »