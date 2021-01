Par J.-C.V., P.My et Da.Cv.

Audiolivre

Marcher, une philosophie **

Frédéric Gros

« Pour marcher, il faut d’abord deux jambes. Le reste est vain », écrit l’observateur politique et écrivain. Allons-y donc : marchons. Et Frédéric Gros est accrocheur. On a envie de le suivre, de marcher avec lui, de penser en silence, de philosopher. Prenez votre pied.

Lu par Christophe Brault, 1 CD, 6 h 07, 17,95 €

Brèves

Les Vilaines **

Camila Sosa Villada