On aime aussi les séries Netflix pour leurs bandes sonores

Le contrebasson des Dents de la mer, le clavecin du Fabuleux destin d’Amélie Poulain ou le célesta de Harry Potter. Des empreintes sonores devenues indissociables de leurs films. Les séries, elles aussi, appliquent cette recette. OnBuy.com a mené une enquête sur les séries Netflix et le nombre d’écoutes de leur « soundtrack » (bande sonore) sur Spotify. Avec un sondage auprès de 3.467 personnes, le site de e-commerce a retenu un top 10 des séries avec la meilleure bande sonore. Il a ensuite analysé leurs statistiques sur Spotify. Au nombre total d’écoutes c’est Orange is the New Black qui remporte le prix avec plus de six milliards de streams. Mais, si l’on rapporte ce score au nombre de musiques disponible dans la soundtrack, c’est Stranger Things qui arrive largement en tête avec une moyenne de 87 millions d’écoutes par morceau.