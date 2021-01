Passa Porta: d’abord des lettres, puis un festival

Le festival Passa Porta se tiendra du 21 au 28 mars à Bruxelles. En virtuel… à moins que. En attendant, l’association a provoqué une correspondance entre Hedwige Jeanmart et Javier Cercas.

Hedwige Jeanmart et Javier Cercas. Une correspondance sur l’utilité de la littérature au temps du corona. - Pierre-Yves Thienpont et Bruno Dalimonte.

Passa Porta, la Maison internationale des littératures de Bruxelles, a fixé les dates de son festival bisannuel : ce sera du 21 au 28 mars. Sous le thème « The author is present », l’auteur est présent. Un thème audacieux alors qu’on ignore totalement, aujourd’hui, si les auteurs pourront être présents devant un public à ces dates-là. « Précisément », réplique Adrienne Nizet, codirectrice de Passa Porta, « l’idée est de rendre l’auteur présent. Et s’il ne peut pas l’être physiquement, par mesure sanitaire, au moins le sera-t-il par ses mots, ses idées, ses histoires. »