Cyclo-cross: répétition dans le sable pour Wout van Aert

Certes, il a l’habitude de porter les couleurs nationales, que ce soit sur la route contre le chrono (deux titres) où dans les labourés où il a conquis, la semaine dernière sa quatrième tunique dans l’infâme boue de Meulebeke. Mais, ce samedi, dans le sable de Mol, le vainqueur de Milan-Sanremo portera pour la première fois sa nouvelle déclinaison des couleurs nationales. Un noir-jaune-rouge sur le tracé sablonneux de la Zilvermeer qui doit lui permettre d’expérimenter, à la plus haute des intensités, cette surface où, cette saison, le Belge n’a jamais vraiment pédalé. Pas qu’il en fasse une fixation mais les championnats du monde, qui s’érigent comme son objectif ultime dans les labourés cette année, se dérouleront dans deux semaines à Ostende. Et, à Ostende, il y a la mer et les mouettes mais, surtout, il y a du sable, pas besoin d’afficher une maîtrise universitaire en déduction pour le pointer. Du coup, Wout van Aert entend profiter du rendez-vous, ce samedi, pour réaliser un test dossard sur le maillot tricolore.