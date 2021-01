En 2021, Egan Bernal aimerait disputer son premier Tour d’Italie

Egan Bernal aimerait disputer son premier Tour d’Italie en 2021 et constituerait donc un concurrent de choix pour Remco Evenepoel qui disputera alors son premier grand tour.

Bernal, vainqueur du Tour de France 2019, avait déjà assuré que son grand objectif en 2021 était de remporter la Grande Boucle mais a confié dans une interview avec La Gazzetta dello Sport qu’il aimerait participer au Tour d’Italie. « J’aime beaucoup cette course et j’aimerais évidemment y participer », a déclaré le coureur d’INEOS Grenadiers. « Dans une interview que j’ai donnée récemment en Colombie, il a été mentionné que je me préparais pour le Tour. Mais le Giro arrive en premier dans le calendrier et dans mon esprit, la première option est d’être au départ. Ce serait spécial. »