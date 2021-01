La passion Lumumba, chronique d’une mort annoncée

Dès le lendemain de l’indépendance, une multitude de pièges sont dressés contre le Premier ministre Lumumba. Un engrenage implacable qui aboutira six mois plus tard à son assassinat.

La fête est bien finie : au lendemain du 30 juin, le général Janssens, commandant en chef de la Force publique, écrit sur un tableau noir : « Avant l’indépendance = après l’indépendance ».

Soldats et officiers se rebellent. Joseph Désiré Mobutu est nommé colonel et chef d’État-major. Le Premier ministre Lumumba décide l’africanisation de l’armée mais, dès le 8 juillet, des rumeurs de viol d’Européennes provoquent un exode massif vers la Belgique. Le 9 juillet, le gouvernement belge décide d’intervenir au Congo et le 11, le Katanga, province du cuivre, déclare son indépendance. Considérant l’intervention belge comme une agression extérieure, les dirigeants congolais demandent à l’ONU d’agir en urgence. Le 9 août, le Kasaï d’Albert Kalonji se proclame à son tour indépendant.