Lettre ouverte à l’Académie royale de langue et littérature françaises, morceaux choisis

Vendredi 15 janvier, le groupe F(s), qui rassemble des femmes issues du secteur artistique et culturel, a adressé une lettre ouverte aux membres de l’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique, en réaction au palmarès exclusivement masculin des Prix de l’Académie décernés cette semaine. Nous en publions les lignes de forces.

« Nous sommes un mouvement qui œuvre pour débarrasser le paysage culturel des pratiques patriarcales et coloniales. Depuis trois ans, F(s) interpelle les institutions culturelles dans le but d’obtenir une équité véritable en ce qui concerne l’accès au milieu professionnel, ainsi qu’une équité de traitement et de considération des travailleur(euse)s du secteur.