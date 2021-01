Jacques Borlée: «Ça faisait cinq ans que je parlais de ce départ»

L’année 2020 s’est terminée pour vous par un transfert retentissant vers la Ligue flamande d’athlétisme, qui en a choqué plus d’un après tous les investissements que les autorités publiques ont consentis pour vous pendant plus de dix ans. C’était la seule solution à vos conflits permanents avec la Ligue francophone (LBFA)?

Oui. Je ne veux plus parler de la Ligue francophone, mais huit années de bagarres incessantes, surtout les deux dernières, ça nous a minés. On a longtemps essayé de trouver une solution, et je suis reconnaissant envers ceux qui nous ont écoutés et aidés, comme les ministres des Sports successifs ou l’Adeps, avec lesquels il n’y a aucun problème. Les moyens ont toujours suivi, je n’ai aucun reproche à formuler. Mais ce qui me gêne, c’est que ces moyens transitent par des amateurs qui ne s’intéressent pas au haut niveau. Est-ce normal?