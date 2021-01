Alexandra Lamy: «On a tellement envie de revoir le public»

Terrible, horrible, catastrophique, affreux ! » Alexandra Lamy s’emporte, accumule les adjectifs pour décrire la situation actuelle. Elle aurait dû faire le tour de France des avant-premières avant Noël avec son nouveau film, Le sens de la famille, une comédie avec Franck Dubosc, où chaque membre de la famille se réveille un matin dans la peau d’un autre. « On en avait tellement envie d’aller à la rencontre du public. On n’a pas pu et cela nous manque de ne pas pouvoir aller dans les salles, parler aux gens, partager notre plaisir d’avoir fait ce film. Pour nous acteurs de cinéma, c’est le seul moment où on a un contact avec le public. Bon, là on espère que le film sortira en mars… »