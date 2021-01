Thierry Neuville: «Si j’avais voulu me séparer de Gilsoul, j’aurais été idiot de le faire si tard» (vidéo)

Sans entrer dans les détails de leur discussion qui a mené à leur séparation, Thierry Neuville est revenu sur ce qui l’a amené à se séparer de Nicolas Gilsoul à une semaine du rallye Monte-Carlo, dont les reconnaissances débutent lundi.

« Si Nicolas s’est dit surpris par cette annonce, je peux vous dire que j’ai moi-même été surpris du fait que nous n’avons pas trouvé d’accord pour continuer à rouler ensemble », a dit en substance le pilote Hyundai en marge d’un point presse dont nous donnerons les détails dans nos prochaines éditions. « Ce qui est en tout cas certain, c’est que s’il avait été dans mes intentions de ne plus poursuivre notre collaboration, j’aurais été idiot de l’annoncer si tard, à 3 jours des reconnaissances du Monte-Carlo dont on connaît la difficulté ! »

« Difficile de prétendre à la victoire au Monte-Carlo »