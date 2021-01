2021 signe le retour de Patrick Bruel au cinéma et à Forest National.

Il est certain que Villa Caprice, de Bernard Stora, duel entre un grand avocat (Niels Arestrup) et un homme d’affaires (Patrick Bruel) qui lui demande de le défendre, ne sortira pas comme prévu le 20 janvier. Un report de plus pour ce film initialement prévu en novembre dernier.