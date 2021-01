Pays-Bas: l’affaire des allocations aura eu raison de Rutte

Embourbé dans le scandale dit « des allocations », le Premier ministre néerlandais a annoncé ce vendredi sa démission et celle de son gouvernement.

Par Marine Buisson et M.Bn (avec AFP)

A deux mois de la prochaine échéance électorale, en pleine crise sanitaire, les Pays-Bas traversent une crise politique majeure qui a trouvé son dénouement ce vendredi. Englué dans le scandale « des allocations », le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a annoncé sa démission et celle de l’ensemble de ses ministres. En cause, une gestion politique catastrophique de la « toeslagenaffaire », qui avait accusé à tort des parents de fraude aux allocations familiales. Un rapport d’enquête parlementaire publié en décembre a établi que des fonctionnaires ont mis fin aux allocations de milliers de familles accusées à tort de fraude entre 2013 et 2019, avant de les contraindre à restituer de façon rétroactive les allocations perçues sur plusieurs années, soit dans certains cas des dizaines de milliers d’euros, les plongeant dans la détresse financière. Nombre d’entre elles ont en outre fait l’objet d’un profilage ethnique sur la base de leur double nationalité.