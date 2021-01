Hamdi Harbaoui, nouvelle recrue de Mouscron: «Pas parti en vacances au Qatar»

Trois fois meilleur buteur du championnat de Belgique (2014, 2018, 2019), l’attaquant tunisien est revenu aux sources en s’engageant avec l’Excel Mouscron. C’est au Canonnier qu’il avait atterri pour la première fois en Europe, en 2008. L’ex-joueur de Lokeren, Anderlecht, Charleroi et Zulte Waregem veut encore pouvoir marquer les esprits.

C’est avec un large sourire et une motivation déjà bien affichée que Hamdi Harbaoui a fait ses premiers pas à l’entraînement, vendredi matin, sous ses nouvelles couleurs. L’attaquant est prêt pour relever un dernier défi au plus haut niveau dans une carrière réussie, qui n’avait pourtant pas démarré sous les meilleurs auspices avec feu l’Excelsior Mouscron. « C’était le premier club qui m’a permis de mettre les pieds en Belgique. Je suis resté sur une petite revanche ici car je n’ai pas pu m’exprimer, ni montrer mon talent à l’époque, je n’y avais signé que pour six mois », commente l’intéressé.