Kad Merad: «On est en phase d’adaptation mais c’est un grand bordel»

Kad Merad a deux amours, le cinéma et le théâtre. En mars, il mettait en scène et jouait Amis, une pièce coécrite par Amanda Sthers et David Foenkinos, avec Claudia Tagbo et Lionel Abelanski. Le confinement a eu raison de la programmation. La pièce fut reprogrammée du 16 décembre 2020 au 17 janvier 2021 au Théâtre de la Michodière à Paris mais le deuxième confinement a de nouveau eu raison de cette affiche. En parallèle au théâtre, Kad Merad est la vedette de Un triomphe, d’Emmanuel Courcol, basé sur l’histoire vraie d’un acteur en galère qui boucle ses fins de mois en donnant un atelier théâtre en prison avec, comme base de travail, la pièce de Beckett, En attendant Godot. Le film a reçu le label Cannes 2020 et fit la clôture du Festival du film francophone de Namur en octobre. La sortie était annoncée le 27 janvier. Kad Merad espère de jours meilleurs.