Son sixième film comme réalisatrice est sans doute son film le plus culotté et le plus personnel. C’est certainement le film de sa vie dans lequel elle tient le rôle de sa vie. C’est dire si Valérie Lemercier rêve de confronter son travail au public, à tous ceux qui comme elle sont tombés en amour de Céline Dion mais aussi à tous les autres.