Liverpool-Manchester United: enfin au sommet en même temps

L’affiche la plus prestigieuse de Premier League, prévue ce dimanche (17h30), est particulièrement alléchante. Pour une fois, Reds et Red Devils jouent les premiers rôles au même moment.

Liverpool-Manchester United, c’est le choc des titans en Angleterre. Après tout, ce sont les deux clubs les plus titrés en championnat (19 à 20), en C1 (6 à 3) et qui comptent le plus de trophées au total (65 à 66). Deux des équipes les plus populaires du pays et dans le monde, aussi. Mais entre elles, séparées d’une cinquantaine de kilomètres, la haine est profonde. D’ailleurs, seuls neuf joueurs ont « osé » passer directement d’un club à l’autre mais plus aucun depuis Phil Chisnall, transféré de ManU à Liverpool en… 1964.