Pari réussi pour Kayembe et le Sporting de Charleroi

Alors que le Sporting de Charleroi était rentré de son stage espagnol depuis une petite semaine, Joris Kayembe débarquait au Mambourg en provenance de Nantes le 17 janvier 2020. Initialement prévue sous forme de prêt, son arrivée au Mambourg s’est finalement transformée en transfert sec avec un contrat d’un an et demi assorti d’une option pour deux saisons supplémentaires. Joueur très polyvalent, Joris Kayembe devait notamment permettre d’envisager plus sereinement le départ inéluctable de Núrio. « C’est un joueur polyvalent et qui possède des qualités, notamment de vitesse et d’explosivité. Il a un esprit revanchard et il tentera d’en profiter pour s’imposer chez nous », concédait Karim Belhocine alors que l’arrivée de Joris Kayembe ne faisait plus l’ombre d’un doute.